16 сентября 2025 в 23:46

«Очень грустная новость»: глава Кубы сообщил о смерти известного политика

Президент Кубы сообщил о смерти вице-премьера страны Кабрисаса

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Stephan Laude/imagebroker.com/Global Look Press

На Кубе скончался вице-премьер правительства Рикардо Кабрисас Руис, занимавший ключевые позиции в системе государственного управления страны. Политик также являлся сопредседателем межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель на своей официальной странице в социальной сети X.

Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь революции, — указал президент.

Кабрисас Руис, по его словам, был видным государственным деятелем, посвятившим себя развитию международных связей страны. Он играл важную роль в укреплении двусторонних отношений между Кубой и Россией, координируя работу межправительственной комиссии.

Политик запомнится как исключительный профессионал и преданный делу революции человек. Его наследие продолжит влиять на развитие отношений между разными странами.

Ранее сообщалось, что в Тегеране умер музыкант Джамшид Азизхани, автор множества песен. Ему было 68 лет. Смерть наступила из-за стремительно развившейся болезни.

