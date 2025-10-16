Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления

Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления УФСБ: в Кировской области задержали местного политика при получении взятки

Заместитель руководителя муниципальной администрации в Кировской области была задержана при получении крупной взятки за заключение контракта по завышенной стоимости. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресечена коррупционная деятельность заместителя руководителя администрации одного из муниципальных образований Кировской области, причастной к получению взятки в размере 750 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, — говорится в официальном сообщении.

Должностное лицо было задержано с поличным при получении части денежных средств. Следствие установило, что женщина за взятку обещала обеспечить подписание главой администрации документов для приемки и оплаты работ, а также не проводить претензионную работу. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено в полном объеме.