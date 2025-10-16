Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 01:02

Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления

УФСБ: в Кировской области задержали местного политика при получении взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя муниципальной администрации в Кировской области была задержана при получении крупной взятки за заключение контракта по завышенной стоимости. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресечена коррупционная деятельность заместителя руководителя администрации одного из муниципальных образований Кировской области, причастной к получению взятки в размере 750 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, — говорится в официальном сообщении.

Должностное лицо было задержано с поличным при получении части денежных средств. Следствие установило, что женщина за взятку обещала обеспечить подписание главой администрации документов для приемки и оплаты работ, а также не проводить претензионную работу. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено в полном объеме.

ФСБ
Кировская область
взятки
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
ДТП с автобусом в Приамурье обернулось гибелью пассажиров
Опасность атаки БПЛА объявлена в одном из регионов России
Фаза Луны сегодня, 16 октября: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
Доходы в РФ, мнение об СВО, конфликт с Пугачевой: как сейчас живет Брыльска
В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни
Воспитательница наладила работу майнинг-фермы за счет субсидий
Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза
Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления
Российский аэропорт попал под временные ограничения
Квартира в Монако, медитации в Перу, связь с Боней: как живет Марат Сафин
Трамп пообещал подумать насчет просьбы Киева об оружии
Село в Сумской области стало «черной дырой» для ВСУ
Гороскоп на 16 октября: Овнам — шопинг, Тельцам — скрытность
Пассажирка самолета из Екатеринбурга начала рожать прямо на борту
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.