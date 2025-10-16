Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:24

Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит

Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классический оливье с колбасой всегда занимает особое место на праздничном столе. Для приготовления потребуется три средние картофелины, два вареных яйца, одна морковь, половина стакана зеленого горошка, два соленых огурца и сто граммов вареной колбасы.

Все овощи и колбасу нарезают мелкими кубиками, яйца добавляют нарезанными. Все ингредиенты аккуратно перемешиваются и заправляются тремя-четырьмя столовыми ложками майонеза. Оливье с колбасой оставляют настояться в холодильнике около часа, чтобы салат пропитался и стал еще вкуснее. Классический рецепт позволяет сохранять нежную текстуру и богатый вкус, делая салат сытным и ароматным.

Классический оливье с колбасой отлично подходит не только для праздников, но и для семейного ужина, радуя глаз и возбуждая аппетит. Благодаря простоте ингредиентов и легкости приготовления салат всегда получается сбалансированным и вкусным, а гармоничное сочетание картофеля, колбасы, яиц и майонеза делает его настоящей классикой кухни.

Ранее мы поделились рецептом макарон по-флотски.

Читайте также
Классический салат оливье — и на праздник, и на каждый день
Семья и жизнь
Классический салат оливье — и на праздник, и на каждый день
Оливье нового поколения: готовим с гранатом и копченой грудкой
Семья и жизнь
Оливье нового поколения: готовим с гранатом и копченой грудкой
Салат из трех ингредиентов: доработал студенческое блюдо — и теперь от него не оторваться
Общество
Салат из трех ингредиентов: доработал студенческое блюдо — и теперь от него не оторваться
Самый «ходовой» салат на праздничном столе. Всего 4 ингредиента — получается вкуснота! Лучший рецепт салата с крабовыми палочками
Общество
Самый «ходовой» салат на праздничном столе. Всего 4 ингредиента — получается вкуснота! Лучший рецепт салата с крабовыми палочками
Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР
Семья и жизнь
Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР
оливье
салаты
готовка
рецепт
Елизавета Семерина
Е. Семерина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Россиянка обманула десятки семей, обещая суррогатное материнство
Американский альпинист вошел в историю благодаря спуску на лыжах с Эвереста
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.