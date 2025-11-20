Салат «Белая вуаль» — царица новогоднего стола. Нежные слои вместо консервов, на вкус — небо и земля

Знаете, какой салат стоит того, чтобы его приготовили ради особого случая? Тот, в котором нежные обжаренные баклажаны встречаются с копченым сыром, а домашний соус превращает простые овощи в изысканное блюдо! «Белая вуаль» — именно такой салат. Он сочетает в себе легкость летних овощей, пикантность копченого сыра и нежность домашнего майонеза. Этот салат не просто насыщает — он дарит настоящее удовольствие, заставляя возвращаться за добавкой снова и снова.

Для салата вам понадобится: 3 баклажана, 5–6 яиц, 1 сладкий перец, 250 г плавленого копченого сыра, 350 г помидоров, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока. Для заправки: 1 яйцо, 1 ч. л. горчицы, 1/4 ч. л. соли, 1/2 ч. л. сахара, 3 ч. л. лимонного сока, 150 мл растительного масла. Сначала приготовьте заправку, взбив все ингредиенты блендером. Баклажаны нарежьте кубиком и обжарьте. Выложите их на блюдо, сверху — чеснок и слой заправки. Далее слоями: рубленые яйца, заправка, кубик болгарского перца, петрушка, кубик сыра. Полейте оставшейся заправкой и украсьте дольками помидоров. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике — и наслаждайтесь вкусом!

