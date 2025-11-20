Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:00

Салат «Белая вуаль» — царица новогоднего стола. Нежные слои вместо консервов, на вкус — небо и земля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какой салат стоит того, чтобы его приготовили ради особого случая? Тот, в котором нежные обжаренные баклажаны встречаются с копченым сыром, а домашний соус превращает простые овощи в изысканное блюдо! «Белая вуаль» — именно такой салат. Он сочетает в себе легкость летних овощей, пикантность копченого сыра и нежность домашнего майонеза. Этот салат не просто насыщает — он дарит настоящее удовольствие, заставляя возвращаться за добавкой снова и снова.

Для салата вам понадобится: 3 баклажана, 5–6 яиц, 1 сладкий перец, 250 г плавленого копченого сыра, 350 г помидоров, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока. Для заправки: 1 яйцо, 1 ч. л. горчицы, 1/4 ч. л. соли, 1/2 ч. л. сахара, 3 ч. л. лимонного сока, 150 мл растительного масла. Сначала приготовьте заправку, взбив все ингредиенты блендером. Баклажаны нарежьте кубиком и обжарьте. Выложите их на блюдо, сверху — чеснок и слой заправки. Далее слоями: рубленые яйца, заправка, кубик болгарского перца, петрушка, кубик сыра. Полейте оставшейся заправкой и украсьте дольками помидоров. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике — и наслаждайтесь вкусом!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут
Семья и жизнь
Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут
Изумительный салат «Тиффани» с виноградом и грецкими орехами: удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
Изумительный салат «Тиффани» с виноградом и грецкими орехами: удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по-узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Общество
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по-узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Предупреждаю: гости могут засидеться до утра! Ароматное оджахури по-грузински — ужин для большой семьи в одном противне
Общество
Предупреждаю: гости могут засидеться до утра! Ароматное оджахури по-грузински — ужин для большой семьи в одном противне
салаты
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Никакой реакции»: в МИД заявили о молчании Лондона после истории с МиГ-31
В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.