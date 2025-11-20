Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай

Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в солнечный Узбекистан? Казан-кебаб — традиционное узбекское кушанье, которое готовится в казане и сочетает в себе всё лучшее: ароматную баранину, золотистый картофель и душистые специи. Это не просто еда, а настоящий гимн щедрости восточной кухни. Готовится оно просто, но получается настолько насыщенным и гармоничным, что становится понятно — вот он, секрет того самого восточного гостеприимства!

Для казан-кебаба вам понадобится: 1 кг баранины, 3 луковицы, 3 ст.л. уксуса 6%, ½ лимона, 400 г картофеля, пучок зелени (базилик, кинза), соль, специи (зира, черный и красный перец). Баранину нарежьте крупными кусками, замаринуйте в смеси уксуса, лимонного сока, соли и специй на 1-2 часа. Разогрейте в казане курдючный жир. Обжарьте мясо до румяной корочки. Добавьте лук полукольцами, обжаривайте до мягкости. Затем добавьте картофель крупными дольками. Жарьте, помешивая, 10-15 минут. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25-30 минут до готовности. В конце посыпьте рубленой зеленью. Подавайте казан-кебаб сразу в казане или на большом блюде с лепешками и свежими овощами. Это блюдо особенно хорошо с айраном или зелёным чаем!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.