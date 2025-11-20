Беру минтай и половинку багета — готовлю сочные гнездышки! Ленивый ужин для всей семьи в одной сковороде

Устали от скучных рыбных котлет и запеченного филе? Эти рыбные гнездышки с минтаем станут приятным открытием даже для тех, кто не слишком жалует рыбу! Блюдо получается удивительно нежным благодаря молочной пропитке багета, а расплавленный сыр создает аппетитную золотистую корочку. Что особенно удобно — рецепт допускает различные импровизации: вместо минтая можно использовать любую другую белую рыбу, а багет заменить на черный хлеб или даже круассаны для более изысканного варианта.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 400–600 г багета, 1 репчатая луковица, 1 стебель лука-порея, 500 мл молока, 150 г твердого сыра, 30–50 г майонеза, свежая зелень, соль, перец и растительное масло для формы. Рыбу, оба вида лука и зелень измельчите в блендере или очень мелко порубите ножом, посолите и поперчите по вкусу. Багет нарежьте кусочками по 2–3 см, залейте молоком на 5–7 минут, затем слегка отожмите. Смажьте форму маслом, выложите пропитанный хлеб. Сделайте в хлебной массе углубления, заполните их рыбным фаршем, слегка утрамбуйте. Смажьте майонезом и запекайте 25–35 минут при 180 °C. Достаньте форму, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Отлично сочетаются со свежими овощами или легким салатом.

