Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:00

Беру минтай и половинку багета — готовлю сочные гнездышки! Ленивый ужин для всей семьи в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от скучных рыбных котлет и запеченного филе? Эти рыбные гнездышки с минтаем станут приятным открытием даже для тех, кто не слишком жалует рыбу! Блюдо получается удивительно нежным благодаря молочной пропитке багета, а расплавленный сыр создает аппетитную золотистую корочку. Что особенно удобно — рецепт допускает различные импровизации: вместо минтая можно использовать любую другую белую рыбу, а багет заменить на черный хлеб или даже круассаны для более изысканного варианта.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 400–600 г багета, 1 репчатая луковица, 1 стебель лука-порея, 500 мл молока, 150 г твердого сыра, 30–50 г майонеза, свежая зелень, соль, перец и растительное масло для формы. Рыбу, оба вида лука и зелень измельчите в блендере или очень мелко порубите ножом, посолите и поперчите по вкусу. Багет нарежьте кусочками по 2–3 см, залейте молоком на 5–7 минут, затем слегка отожмите. Смажьте форму маслом, выложите пропитанный хлеб. Сделайте в хлебной массе углубления, заполните их рыбным фаршем, слегка утрамбуйте. Смажьте майонезом и запекайте 25–35 минут при 180 °C. Достаньте форму, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Отлично сочетаются со свежими овощами или легким салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Медовик «День и ночь» с орехами — нежнейшие коржи и крем из трех ингредиентов. Получается мягким и очень вкусным
Общество
Медовик «День и ночь» с орехами — нежнейшие коржи и крем из трех ингредиентов. Получается мягким и очень вкусным
Минтай «Праздничный» под шубой: нежный и сочный — готовится элементарно
Общество
Минтай «Праздничный» под шубой: нежный и сочный — готовится элементарно
«Криспики» из минтая в кляре: вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке
Общество
«Криспики» из минтая в кляре: вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке
Изумительный салат «Тиффани» с виноградом и грецкими орехами: удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
Изумительный салат «Тиффани» с виноградом и грецкими орехами: удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
рецепты
минтай
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.