Минтай «Праздничный» под шубой: нежный и сочный — готовится элементарно

Минтай «Праздничный» — это изысканное блюдо, которое доказывает, что из доступной рыбы можно приготовить настоящий деликатес. Минтай получается нежный и сочный, а готовится элементарно.

Вам понадобится: 600 г филе минтая, 3 луковицы, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец, лимонный сок. Филе минтая посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и обваляйте в муке. Обжарьте с двух сторон до легкой корочки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Для соуса смешайте сметану с тертым сыром. В форму для запекания выложите рыбу, сверху распределите жареный лук и залейте сырно-сметанным соусом. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Вкус этого блюда — нежнейшее филе минтая с легкой хрустящей корочкой, карамелизованный лук, который придает сладковатые нотки, и кремовый сырно-сметанный соус, объединяющий все компоненты. Сыр плавится, создавая аппетитную золотистую корочку, а сметана делает рыбу особенно сочной и нежной.

