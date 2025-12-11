Как сохранить томатную пасту свежей до последней ложки: простой метод гармошки для заморозки, который экономит деньги и место в морозилке

Открытая банка томатной пасты часто портится быстрее, чем мы успеваем ее израсходовать. В итоге продукт засыхает, покрывается плесенью и отправляется в мусор, хотя мог бы еще послужить. Именно поэтому хозяйки все чаще выбирают удобные способы заморозки, позволяющие сохранить пасту свежей надолго.

Метод гармошки предельно прост. Разложите пасту порциями по 1 ст. л. на узкую полоску пергамента, слегка расплющите и начинайте сворачивать бумагу, накладывая порции друг на друга. Получившуюся ленту уберите в пакет и отправьте в морозилку.

Такой формат удобно хранить, а нужный кусочек легко отламывается без усилий. Пергамент можно заменить чистыми пакетами от печенья или крекеров — это еще и экономно. Замороженные порции не слипаются, поэтому вы берете ровно столько пасты, сколько нужно, а остальное остается идеально свежим до следующего приготовления.

