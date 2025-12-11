Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как сохранить томатную пасту свежей до последней ложки: простой метод гармошки для заморозки, который экономит деньги и место в морозилке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Открытая банка томатной пасты часто портится быстрее, чем мы успеваем ее израсходовать. В итоге продукт засыхает, покрывается плесенью и отправляется в мусор, хотя мог бы еще послужить. Именно поэтому хозяйки все чаще выбирают удобные способы заморозки, позволяющие сохранить пасту свежей надолго.

Метод гармошки предельно прост. Разложите пасту порциями по 1 ст. л. на узкую полоску пергамента, слегка расплющите и начинайте сворачивать бумагу, накладывая порции друг на друга. Получившуюся ленту уберите в пакет и отправьте в морозилку.

Такой формат удобно хранить, а нужный кусочек легко отламывается без усилий. Пергамент можно заменить чистыми пакетами от печенья или крекеров — это еще и экономно. Замороженные порции не слипаются, поэтому вы берете ровно столько пасты, сколько нужно, а остальное остается идеально свежим до следующего приготовления.

Ранее сообщалось, что сосиски остаются любимым быстрым вариантом завтрака или перекуса, но при варке они часто лопаются, теряя аппетитный вид. Простая хитрость помогает решить эту проблему и сделать блюдо аккуратным, сохранив форму и вкус продукта.

