11 декабря 2025 в 12:52

Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ

Лавров: ЕС придется серьезно ответить в случае конфискации российских активов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Европейскому союзу придется серьезно ответить за планы по изъятию замороженных российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия ЕС представляют собой «замышляемый грабеж» суверенных ресурсов страны. Трансляция мероприятия шла на сайте МИД РФ.

Он также обратил внимание на то, что ряд влиятельных западных представителей уже выступают с критикой подобных намерений брюссельских властей. В качестве примера Лавров привел высказывания премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, а также руководства Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда. По его мнению, эти предостережения адресованы тем, кто планирует бездумные и опасные шаги.

Насколько это подействует на соответствующих деятелей типа [председателя ЕК] Урсулы [фон дер Ляйен], [главы дипслужбы ЕС] Каи Каллас, проводящих совсем не хитрую дипломатию, не знаю. Но они должны понимать, что отвечать за это придется очень серьезно, — сказал Лавров.

Ранее премьер Бельгии заявил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом.

