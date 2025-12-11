Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 09:30

Придумала этот салат, когда все надоели: казалось бы несочетаемые ингредиенты, но он улетел быстрее оливье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Придумала этот салат, когда все надоели: казалось бы несочетаемые ингредиенты, но он улетел быстрее оливье. Обязательно попробуйте приготовить — сочетание копчёной курицы, крабовых палочек и свежего огурца создаёт идеальный баланс вкусов. Этот салат и у вас станет настоящим фаворитом всех застолий.

Для его приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 копчёный куриный окорочок, 4 варёных яйца, 1 крупный свежий огурец, 2–2,5 ст. л. майонеза, молотый чёрный перец, гранулированный чеснок по вкусу и свежий укроп для украшения.

Как приготовить: яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке. Крабовые палочки разрежьте вдоль, затем нарежьте наискосок тонкой соломкой. С копчёного окорочка снимите кожу, отделите мясо от кости и нарежьте его соломкой. Свежий огурец очистите от кожуры и также нарежьте тонкой соломкой. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Приправьте салат молотым чёрным перцем и гранулированным чесноком по вкусу. Заправьте майонезом и бережно перемешайте, стараясь не поломать соломку. Переложите салат в красивую салатницу и украсьте свежим укропом.

Ранее мы готовили салат «Зимняя редиска», который улетает со стола наравне с мясными. Вкусное напоминание о лете впишется в новогодний стол — выйдет на копейки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
