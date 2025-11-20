Изумительный салат «Тиффани» с виноградом и грецкими орехами: удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Знаете, какой салат может превратить обычный ужин в изысканный праздник? Тот, в котором нежная курочка встречается со сладким виноградом, а грецкие орехи добавляют пикантную хрустящую нотку! Салат «Тиффани» — именно такое блюдо. Он сочетает в себе легкость, сытность и удивительную гармонию вкусов. Этот салат не просто кормит — он создает настроение, напоминая о том, что даже в будни можно позволить себе немного роскоши и изящества.

Для салата вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 200 г винограда (лучше без косточек), 100 г грецких орехов, 150 г мягкого сыра или адыгейского сыра, 150 г майонеза или йогурта, соль по вкусу. Курицу нарежьте небольшими кубиками. Виноград разрежьте пополам. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите. Сыр нарежьте мелкими кубиками. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице, заправьте майонезом или йогуртом, посолите по вкусу. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа — это позволит вкусам идеально соединиться. Подавайте, украсив целыми виноградинами и орехами. Этот салат особенно хорош с белым вином или свежим багетом!

