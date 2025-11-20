Настоящий новогодний салат «Снежная королева» — беру грудку и адыгейский сыр и творю волшебство! Просто и очень вкусно

Знаете, какой салат действительно заслуживает королевского названия? Тот, в котором нежная курочка встречается с пикантным адыгейским сыром, а хрустящие огурчики и сочная кукуруза создают идеальный баланс вкусов! «Снежная королева» — именно такой салат. Он одновременно сытный и легкий, праздничный и домашний. Этот салат не просто кормит — он создает настроение, напоминая о том, что зимние праздники могут быть по-настоящему теплыми и уютными.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 200 г адыгейского сыра, 1 свежий огурец, 1 банка консервированной кукурузы, 3 вареных яйца, 1 пучок зеленого лука, 150 г майонеза или сметаны, соль по вкусу. Курицу нарежьте небольшими кубиками. Адыгейский сыр натрите на крупной терке. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Яйца натрите на средней терке. Зеленый лук мелко порубите. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице, заправьте майонезом или сметаной, посолите по вкусу. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа — это позволит вкусам идеально соединиться. Подавайте, украсив веточками укропа или петрушки. Этот салат особенно хорош с гренками или свежим хлебом!

