Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:15

Бюджетный салат на Новый год «Печень на подушке» — очень простой и безумно вкусный. Его сметают даже нелюбители печени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бюджетный салат на Новый год «Печень на подушке» — очень простой и безумно вкусный. Его сметают даже нелюбители печени. Пора вспомнить классические праздничные рецепты, которые всегда нравились всей семье. Один из них — салат с куриной печенью, сочный, сытный и ароматный. Он легко готовится и станет украшением любого новогоднего стола.

Этот салат станет украшением любого праздничного стола. Нежная куриная печень сверху, а под ней слои овощей, сыра и яиц создают яркую и аппетитную композицию. Для приготовления понадобятся: 350 г куриной печени, 2 яйца, 50 г сыра, 1 морковь, 1 луковица, 1 маринованный огурец, 1 зубчик чеснока, майонез по вкусу и 2–3 ст. л. растительного масла.

Морковь натирают на мелкой тёрке, огурец мелко нарезают, лук слегка обжаривают. Сыр и яйца натирают отдельно, чеснок измельчают и смешивают с майонезом. На блюдо выкладывают слои: овощи с майонезом, сыр, яйца с чесноком, а сверху — обжаренную куриную печень. Слои вы можете менять и чередовать по усмотрению. Салат получается ярким, сочным и ароматным, с печенью в качестве верхнего слоя, которая сразу привлекает внимание гостей. Он идеально подходит для новогоднего стола или любого праздничного ужина и всегда исчезает первым.

Ранее мы готовили салат «Новогодняя ночь» со шпротами. Слоеная закуска из самых простых продуктов, которая улетает первой.

Проверено редакцией
Читайте также
Для этого салата варю только один ингредиент! «Мужская мечта» с тунцом
Семья и жизнь
Для этого салата варю только один ингредиент! «Мужская мечта» с тунцом
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Семья и жизнь
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Закусочные шарики на Новый год «Мандаринки» — нужна морковка и копченая курица: вкус просто божественный — съедаются мгновенно
Общество
Закусочные шарики на Новый год «Мандаринки» — нужна морковка и копченая курица: вкус просто божественный — съедаются мгновенно
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Общество
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются
Общество
Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются
салаты
Новый год
печень
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
«И в тучные периоды»: Путин заявил о приоритетах в вопросе бюджета
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.