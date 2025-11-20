Бюджетный салат на Новый год «Печень на подушке» — очень простой и безумно вкусный. Его сметают даже нелюбители печени

Бюджетный салат на Новый год «Печень на подушке» — очень простой и безумно вкусный. Его сметают даже нелюбители печени. Пора вспомнить классические праздничные рецепты, которые всегда нравились всей семье. Один из них — салат с куриной печенью, сочный, сытный и ароматный. Он легко готовится и станет украшением любого новогоднего стола.

Этот салат станет украшением любого праздничного стола. Нежная куриная печень сверху, а под ней слои овощей, сыра и яиц создают яркую и аппетитную композицию. Для приготовления понадобятся: 350 г куриной печени, 2 яйца, 50 г сыра, 1 морковь, 1 луковица, 1 маринованный огурец, 1 зубчик чеснока, майонез по вкусу и 2–3 ст. л. растительного масла.

Морковь натирают на мелкой тёрке, огурец мелко нарезают, лук слегка обжаривают. Сыр и яйца натирают отдельно, чеснок измельчают и смешивают с майонезом. На блюдо выкладывают слои: овощи с майонезом, сыр, яйца с чесноком, а сверху — обжаренную куриную печень. Слои вы можете менять и чередовать по усмотрению. Салат получается ярким, сочным и ароматным, с печенью в качестве верхнего слоя, которая сразу привлекает внимание гостей. Он идеально подходит для новогоднего стола или любого праздничного ужина и всегда исчезает первым.

