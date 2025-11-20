Стало известно, кто может стать директором академии ФК «Локомотив»

Представители «Локомотива» предложили Сергею Овчинникову должность директора академии футбольного клуба, пишет «Чемпионат». Сейчас он занимает пост начальника отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС).

По данным издания, Овчинников заинтересовался вариантом перейти в «Локомотив». При этом он пока не готов завершать работу в РФС. Уточняется, что Овчинников — экс-голкипер «Локомотива». В его составе он дважды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны по футболу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлит контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и его штабом на три года. Известно, что зарплата специалиста, которая составляет 5 млн рублей, будет увеличена. Также в новом соглашении Галактионова будут предусмотрены бонусы.