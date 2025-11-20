Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября

Более 80% техники ВСУ, обеспечивающей снабжение по маршруту Славянск — Красный Лиман, уничтожается, военный эксперт Юрий Кнутов ожидает полного освобождения Волчанска к концу 2025 года, ВСУ сдали позиции в южной части Северска в Донецкой Народной Республике. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Логистическая катастрофа ВСУ

Российские военные выводят из строя или уничтожают более 80% техники ВСУ, обеспечивающей снабжение по маршруту Славянск — Красный Лиман, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, эта ситуация сложилась из-за активного применения ударных беспилотников и артиллерии на данном участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военэксперт добавил, что украинское командование вынуждено искать альтернативные пути доставки. Однако, подчеркнул он, географические и сезонные условия делают эти маршруты значительно более протяженными. Это увеличивает время доставки и не позволяет ВСУ полностью обеспечивать свои подразделения на передовой.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Раненые украинские военные становятся смертельными ловушками

Украинские военные подрывают своих раненых сослуживцев с помощью взрывчатки на территории Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он уточнил, что подрыв иногда осуществляется дистанционно, а под оставляемыми на поле боя ранеными размещаются мины и другие взрывные устройства.

ВСУ понесли колоссальные потери за сутки

В результате действий российских группировок войск Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1370 человек, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 250 человек.

Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» превысили 230 человек, «Юг» — 190 человек, «Восток» — 250 человек. До 400 человек противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр», до 50 человек — группировки «Днепр».

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Назван возможный срок полного освобождения Волчанска

Вооруженные силы РФ могут полностью освободить Волчанск к концу 2025 года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в настоящее время под контролем российской армии находится около 70% территории города.

По его мнению, для полного контроля над городом необходимо обойти и изолировать оставшиеся под контролем украинской армии кварталы. Военэксперт отметил, что около 30% городской застройки все еще удерживается ВСУ, поэтому требуются дальнейшие наступательные действия.

В зоне СВО ликвидировали женщину-снайпера ВСУ

Российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера ВСУ в звании майора при зачистке Ровнополья, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Столкновение произошло в одном из блиндажей, где солдат прикрывала пункт управления БПЛА противника. Сами операторы беспилотников покинули позицию при приближении ВС РФ.

Украинцы безуспешно пытались улучшить позиции в Запорожье

Украинское командование безуспешно пытается стабилизировать обстановку в Запорожской области, перебрасывая туда резервы и предпринимая контратаки, заявили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, эти действия приводят только к новым потерям в рядах ВСУ.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В частности, бойцам ВС РФ удалось освободить населенный пункт Веселое. Всего на Запорожском направлении ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», уточнили в министерстве.

ВСУ сдались в Северске

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины сдали свои позиции в южной части Северска в Донецкой Народной Республике. По его информации, это обусловлено тем, что противник лишился сразу четырех батальонов с операторами БПЛА, так как командование перебросило их на другое направление. Утверждается, что они отправлены под Купянск. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Как уточнил канал, украинские войска начали переброску части 81-й аэромобильной бригады еще в октябре. На данный момент в Северске находятся только остатки 54-й механизированной бригады ВСУ и группа операторов БПЛА «Апачи». По данным источника, они бросили позиции на юге Северска под плотным натиском ВС РФ.

Читайте также:

Пиво с ядом, ловушки из раненых, боец без сердца: ВСУ атакуют РФ 20 ноября

Стало известно, сколько ракет Storm Shadow сбили российские системы ПВО

Российские военные освободили населенный пункт в Запорожской области