В МИД объяснили, что из себя представляет сделка Зеленского и Макрона Захарова: сделка Зеленского и Макрона о военных поставках похожа на аферу

Договоренности между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном касательно поставок вооружений носят характер большого мошенничества, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала сообщения о том, что Киев и Париж подписали соглашение на поставку ВСУ 100 французских истребителей Rafale, передает корреспондент NEWS.ru.

Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории, — сказала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соответствующее соглашение украинский лидер подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле.

Позже стало известно, что Франции может потребоваться около €15 млрд для возможной передачи Украине истребителей Rafale. Французские власти пока не определили источник средств, необходимых для реализации такой программы. В условиях дефицита бюджета и рекордной государственной задолженности добиться одобрения на выделение подобной суммы парламентом будет крайне сложно.