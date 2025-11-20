Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:28

В МИД объяснили, что из себя представляет сделка Зеленского и Макрона

Захарова: сделка Зеленского и Макрона о военных поставках похожа на аферу

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Договоренности между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном касательно поставок вооружений носят характер большого мошенничества, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала сообщения о том, что Киев и Париж подписали соглашение на поставку ВСУ 100 французских истребителей Rafale, передает корреспондент NEWS.ru.

Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории, — сказала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соответствующее соглашение украинский лидер подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле.

Позже стало известно, что Франции может потребоваться около €15 млрд для возможной передачи Украине истребителей Rafale. Французские власти пока не определили источник средств, необходимых для реализации такой программы. В условиях дефицита бюджета и рекордной государственной задолженности добиться одобрения на выделение подобной суммы парламентом будет крайне сложно.

Россия
Мария Захарова
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Известный врач раскрыл необходимую для здоровья норму ходьбы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.