20 ноября 2025 в 19:35

Гагин назвал число солдат ВСУ, оказавшихся в котлах под Красноармейском

Около 10 тыс. солдат ВСУ оказались в котлах под Красноармейском и Купянском

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Около 10 тыс. военнослужащих ВСУ оказались окружены российскими военными под Красноармейском (Покровск) и Купянском, сообщил в интервью NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин. По его словам, для украинских солдат отрезаны возможности получения любых видов снабжения.

Возле Красноармейска (украинское название — Покровск. — NEWS.ru) действительно находятся два котла, в которых оказались примерно по 5 тыс. боевиков ВСУ. Они лишены возможности получать снабжение — продукты, боеприпасы, обмундирование, лекарства. Потому что все подъезды контролируют наша авиация, артиллерия, дроны, — пояснил собеседник.

Он добавил, что у попавших в эти котлы солдат Украины есть два пути — сдаться или погибнуть. Российская армия, по словам Гагина, контролирует уже 60% территории Красноармейска и окрестностей, эта цифра увеличивается с каждым днем. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Военнослужащие Украины понимают, что либо сложат оружие и выберут жизнь, либо будут уничтожены. На данный момент силы ВС РФ контролируют более 60% Красноармейска и подъездов к нему, мы ежедневно расширяем зону контроля, — резюмировал собеседник.

Ранее Гагин подтвердил масштабную деятельность русского подполья на территории Украины. По его словам, подпольщики максимально содействуют продвижению российской армии вперед.

Также он сообщил, что подразделения ВС России медленно продвигаются под Красноармейском, сохраняя тем самым жизни солдат. Из-за особенностей местности, по словам советника главы ДНР, на этом участке фронта мало укрытий, поэтому военным приходится выверять буквально каждое движение.

