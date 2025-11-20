Предупреждаю: гости могут засидеться до утра! Ароматное оджахури по-грузински — ужин для большой семьи в одном противне

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в солнечную Грузию? Оджахури — национальное грузинское кушанье, которое готовится в одной сковороде и сочетает в себе все лучшее: ароматное мясо, золотистый картофель, сладкий перец и пряные специи. Это не просто еда, а настоящий гимн гостеприимству и щедрости кавказской кухни. Готовится оно просто, но получается настолько насыщенным и гармоничным, что становится понятно — вот он, секрет того самого грузинского застолья!

Для оджахури вам понадобится: 500 г свинины или говядины, 4-5 картофелин, 2 луковицы, 2 болгарских перца, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, смесь грузинских специй (хмели-сунели, уцхо-сунели), соль, перец, растительное масло. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте лук полукольцами, чеснок пластинами, затем — картофель брусочками и перец соломкой. Обжаривайте 10 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, специи, соль и перец. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности картофеля. В конце посыпьте свежей кинзой. Подавайте оджахури сразу в сковороде с мацони или свежими овощами. Это блюдо особенно хорошо с молодым вином и хорошей компанией!

