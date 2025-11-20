Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:30

Предупреждаю: гости могут засидеться до утра! Ароматное оджахури по-грузински — ужин для большой семьи в одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в солнечную Грузию? Оджахури — национальное грузинское кушанье, которое готовится в одной сковороде и сочетает в себе все лучшее: ароматное мясо, золотистый картофель, сладкий перец и пряные специи. Это не просто еда, а настоящий гимн гостеприимству и щедрости кавказской кухни. Готовится оно просто, но получается настолько насыщенным и гармоничным, что становится понятно — вот он, секрет того самого грузинского застолья!

Для оджахури вам понадобится: 500 г свинины или говядины, 4-5 картофелин, 2 луковицы, 2 болгарских перца, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, смесь грузинских специй (хмели-сунели, уцхо-сунели), соль, перец, растительное масло. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте лук полукольцами, чеснок пластинами, затем — картофель брусочками и перец соломкой. Обжаривайте 10 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, специи, соль и перец. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности картофеля. В конце посыпьте свежей кинзой. Подавайте оджахури сразу в сковороде с мацони или свежими овощами. Это блюдо особенно хорошо с молодым вином и хорошей компанией!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по-узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Общество
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по-узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут
Семья и жизнь
Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут
Салат «Белая вуаль» — царица новогоднего стола. Нежные слои вместо консервов, на вкус — небо и земля
Общество
Салат «Белая вуаль» — царица новогоднего стола. Нежные слои вместо консервов, на вкус — небо и земля
Мой секрет вкусной картофельной лазаньи — готовлю ужин за считаные минуты без подготовки
Общество
Мой секрет вкусной картофельной лазаньи — готовлю ужин за считаные минуты без подготовки
Вкуснятина из обычной картошки: сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого
Общество
Вкуснятина из обычной картошки: сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого
рецепты
кулинария
картофель
овощи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.