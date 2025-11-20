Мой секрет вкусной картофельной лазаньи — готовлю ужин за считаные минуты без подготовки

Этот рецепт я случайно придумал, когда гости уже были на пороге, а в холодильнике оказался только картофель и мясной фарш. Пришлось импровизировать, и результат превзошел все ожидания! Теперь картофельная лазанья стала нашим семейным фаворитом — сытное блюдо, которое готовится буквально за полчаса.

Для этого рецепта мне нужно: картофель (6–8 шт.), мясной фарш (500 г), лук (2 шт.), морковь (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), сыр (200 г), сметана (200 г) или сливки (250 мл), яйцо (1 шт.), соль, перец, специи по вкусу. Готовлю так: картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами. Обжариваю фарш с луком и морковью, добавляю томатную пасту и специи. В форму выкладываю слоями: картофель, фарш, сметану, тертый сыр. Повторяю слои, завершаю сырной корочкой. Заливаю сливками, смешанными с яйцом. Запекаю при 180 °C 40–50 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

