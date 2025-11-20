Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:22

Мой секрет вкусной картофельной лазаньи — готовлю ужин за считаные минуты без подготовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт я случайно придумал, когда гости уже были на пороге, а в холодильнике оказался только картофель и мясной фарш. Пришлось импровизировать, и результат превзошел все ожидания! Теперь картофельная лазанья стала нашим семейным фаворитом — сытное блюдо, которое готовится буквально за полчаса.

Для этого рецепта мне нужно: картофель (6–8 шт.), мясной фарш (500 г), лук (2 шт.), морковь (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), сыр (200 г), сметана (200 г) или сливки (250 мл), яйцо (1 шт.), соль, перец, специи по вкусу. Готовлю так: картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами. Обжариваю фарш с луком и морковью, добавляю томатную пасту и специи. В форму выкладываю слоями: картофель, фарш, сметану, тертый сыр. Повторяю слои, завершаю сырной корочкой. Заливаю сливками, смешанными с яйцом. Запекаю при 180 °C 40–50 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Здоровье/красота
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Регионы
Подростки поджарили еду на пламени Вечного огня под Краснодаром
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Медовик «День и ночь» с орехами — нежнейшие коржи и крем из трех ингредиентов. Получается мягким и очень вкусным
Общество
Медовик «День и ночь» с орехами — нежнейшие коржи и крем из трех ингредиентов. Получается мягким и очень вкусным
Вкуснятина из обычной картошки: сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого
Общество
Вкуснятина из обычной картошки: сливочный суп-пюре согреет в ноябрьскую погоду — готовится проще простого
еда
рецепты
картофель
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
«И в тучные периоды»: Путин заявил о приоритетах в вопросе бюджета
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.