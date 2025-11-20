Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:48

В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине

Депутат Колесник заявил, что Запад считает Зеленского удобным президентом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Лидеры стран Запада считают действующего главу Украины Владимира Зеленского удобным президентом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что коррупционный скандал может быть методом давления на украинского политика.

Лидеры стран ЕС пытаются замять коррупционный скандал на Украине, США тоже вяло реагирует на это. Для них это не было неожиданностью. Они знали, что Зеленский ворует деньги. Это своего рода крючок, на котором тот сидит. Он им удобен, но они могут в любой момент за этот коррупционный крючок его приподнять, если он сделает что-то не так. Украина же — не самостоятельная страна. Им такой президент, как Зеленский, очень удобен. Американцы крутят им как хотят, да и европейцы тоже, — высказался Колесник.

Парламентарий выразил мнение, что западные политики тоже вовлечены в коррупционные схемы на Украине. По его словам, руководство ЕС понимает, что обвинения в адрес Зеленского могут в будущем затронуть и их интересы.

Верхушка Евросоюза пытается удовлетворить свои амбиции: Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — NEWS.ru) и другие понимают, что, если сейчас дернут Зеленского из-за коррупции, до них очередь дойдет. Все они погрязли в коррупции: и Борис Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) тоже выскочит за то, что дал команду Зеленскому продлить конфликт и продолжать сжигать украинцев в этой топке. Одни не очень реагируют на вопиющие факты коррупции на Украине. Жители страны тоже пока безмолвствуют, к сожалению. Их сломали, — подытожил Колесник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон и фон дер Ляйен могут быть связаны с Зеленским финансовыми интересами. По его словам, именно поэтому некоторые лидеры стран ЕС беспокоятся о развитии коррупционного скандала в Киеве.

Евросоюз
Владимир Зеленский
Украина
Европа
Софья Якимова
С. Якимова
