В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств

Госдуме удалось сэкономить 1,6 млрд рублей в 2025 году, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, экономия достигнута за счет приобретения депутатами более доступных авиабилетов, совершенствования региональной организации и оптимизации процедур закупок, передает РИА Новости.

В рамках этого года экономия по нашему бюджету составила 1 млрд 586 млн рублей. <…> Вот такой объем мы возвращаем государству, понимая, что надо ответственно подходить, — сказал председатель Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром транспорта Андреем Никитиным заявил о важности определения приоритетов при выборе проектов для бюджетного финансирования в условиях ограниченности средств. Глава государства особо отметил значимость дноуглубительных работ для развития водного транспорта и необходимость взвешенного распределения ресурсов, сообщает сайт Кремля.

Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет страны на 2026–2028 годы утвержден при единогласной поддержке всех парламентских фракций. По словам главы ведомства, достигнутый консенсус в отношении основного финансового документа страны отражает общность позиций кабинета министров и законодателей.