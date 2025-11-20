Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:46

Суд отправил в колонию регионального министра

Экс-главу самарского Минтранса Пивкина приговорили к пяти годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приговор экс-министру транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину ужесточен региональным судом. Как передает корреспондент ТАСС, мужчина получил вместо штрафа в 400 тыс. рублей пять лет колонии за превышение должностных полномочий.

Судебная коллегия определила: приговор Октябрьского районного суда Самары в отношении Пивкина изменить. Переквалифицировать действия Пивкина с ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) на п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказал судья.

Ранее бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвинили в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ.

До этого задержали главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы стоимостью свыше 1,1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

