Песков раскрыл, когда можно будет оценить встречу Трампа и Зеленского

Песков раскрыл, когда можно будет оценить встречу Трампа и Зеленского Песков: встречу Трампа и Зеленского можно будет оценить, когда она состоится

Предстоящую встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно будет оценить лишь после того, как она состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах РЭН. Представитель Кремля также добавил, что Москва в курсе о ряде анонсов как со стороны Зеленского, так и главы Белого дома, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь трудно сказать, нужно сначала проанализировать ту информацию, которая поступит после этой встречи, — сказал Песков.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил NEWS.ru, что Трамп может попытаться вразумить Зеленского на предстоящей встрече в Белом доме. По его словам, американский лидер осознает, что геополитическая ситуация обостряется с каждой минутой.

Трамп ранее объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. По его словам, решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств. Американский президент также сообщил, что практически завершил рассмотрение вопроса о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk.