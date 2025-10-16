Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:27

Людей экстренно эвакуировали из «Крокус Экспо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людей массово эвакуировали из выставочного комплекса «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, сообщает 360.ru. Сотни посетителей были вынуждены в спешке покинуть здание.

Многие граждане выбегали на улицу без верхней одежды. По предварительной информации, тревога оказалась ложной.

Ранее в подмосковном Долгопрудном была проведена эвакуация посетителей из торгового центра «Город». Причиной стало задымление, источник которого, предположительно, находился на этаже с фуд-кортом. Возгорания при этом не произошло.

В Москве на юго-востоке города эвакуировали людей из торгового центра «Кузьминки Молл». К месту оперативно прибыли три пожарные бригады.

Также поступала информация о серьезном возгорании в одном из московских питомников для собак. В результате инцидента погибли 13 животных, еще 30 смогли покинуть территорию. Предварительной причиной пожара назван непотушенный окурок посетителя, отмечавшего в заведении день рождения.

эвакуация
Красногорск
Подмосковье
происшествия
