На юго-востоке Москвы проводят эвакуацию в торговом центре Людей эвакуируют из торгового центра «Кузьминки Молл» на юго-востоке Москвы

Людей эвакуируют из торгового центра «Кузьминки Молл» на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». На место прибыли три бригады пожарных.

Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар в торговом центре «Горский» на улице Немировича-Данченко. На месте работали спасатели, проводилась эвакуация посетителей и сотрудников здания.

До этого стало известно о серьезном возгорании в одном из московских питомников для собак, приведшем к гибели 13 животных и побегу еще 30. Причиной инцидента назван непотушенный окурок гостя, отмечавшего в заведении свой день рождения. Виновник происшествия также пострадал, получив ожоги. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

26 сентября смертельный пожар случился в однокомнатной квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге. Возгорание ликвидировали за полчаса: в тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра. Несколькими днями ранее в Подольске двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме. Трагедия произошла, когда мать оставила малолетних одних в квартире.