29 сентября 2025 в 11:34

В Новосибирске загорелся торговый центр «Горский»

МЧС: пожар произошел на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске вспыхнул пожар в торговом центре «Горский» на улице Немировича-Данченко, сообщили ТАСС в МЧС. На месте работают спасатели, проводится эвакуация посетителей и сотрудников здания.

На четвертом этаже торгового центра «Горский» на улице Немировича-Данченко произошел пожар. Из здания проводится эвакуация, — сообщили в МЧС.

Ранее стало известно о серьезном возгорании в одном из московских питомников для собак, приведшем к гибели 13 животных и побегу еще 30. Причиной инцидента назван непотушенный окурок гостя, отмечавшего в заведении свой день рождения. Виновник происшествия также пострадал, получив ожоги. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

До этого смертельный пожар случился в однокомнатной квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге. Возгорание ликвидировали за полчаса: в тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра.

В Подольске двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме. Трагедия произошла, когда мать оставила малолетних одних в квартире, а сама отправилась к соседям на верхний этаж.

