Головин высказался о вероятности возвращения в РПЛ Футболист Головин допустил возможность возвращения в РПЛ, но не в Спартак

Российский полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин сообщил, что рассматривает возможность возвращения в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский Спорт». При этом он отметил, что еще не определился со своим будущим и допускает различные варианты, кроме перехода в «Спартак».

Сам не определился по поводу будущего. Допускаю любой вариант в России, кроме «Спартака», естественно, — прокомментировал футболист.

Ранее Головин внес решающий вклад в победу над «Нантом» в матче Лиги 1, забив гол и помогая команде одержать победу со счетом 5:3. Он стал третьим игроком клуба, который забивал как минимум один гол в восьми разных сезонах Лиги 1 в составе «Монако». С 2018 года Головин выступает за «Монако», и его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

До этого экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что 80% легионеров в РПЛ можно заменить российскими игроками, которые с энтузиазмом выходят на поле. Он отметил, что российские футболисты готовы работать за меньшие деньги и доказывать свою ценность.