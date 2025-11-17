Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:37

Всемирно известного футболиста выписали из больницы

Бывшего игрока «Челси» Оскара выписали из больницы после проблем с сердцем

Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший игрок лондонского «Челси», ныне выступающий за бразильский клуб «Сан-Паулу», Оскар выписан из медицинского учреждения, сообщил ФК в своем аккаунте в социальной сети X. Футболиста госпитализировали 12 ноября после того, как медицинское обследование выявило проблемы с сердцем.

Оскара выписали из больницы в воскресенье — спустя четыре дня. Его пребывание в стационаре было связано с кардиологическими осложнениями, возникшими после прохождения обследования, уточнил ФК. Комплексное медицинское обследование подтвердило, что у игрока произошел эпизод вазовагального обморока.

В течение всего периода госпитализации его состояние оставалось стабильным, и сам футболист чувствовал себя хорошо. В настоящее время спортсмен будет следовать предписанному врачами режиму отдыха в ближайшие дни, уточнили в клубе.

Оскару 34 года, а в декабре 2024-го он присоединился к команде «Сан-Паулу». В составе «Челси», он дважды становился чемпионом Англии. За национальную сборную Бразилии Оскар провел 48 игр, забив 12 голов.

Ранее 17-летний футболист молодежной команды «Иермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, был дисквалифицирован на 99 лет. Игрок, чье имя держат в секрете, избил соперника в раздевалке.

футболисты
больницы
госпитализации
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.