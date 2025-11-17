Всемирно известного футболиста выписали из больницы Бывшего игрока «Челси» Оскара выписали из больницы после проблем с сердцем

Бывший игрок лондонского «Челси», ныне выступающий за бразильский клуб «Сан-Паулу», Оскар выписан из медицинского учреждения, сообщил ФК в своем аккаунте в социальной сети X. Футболиста госпитализировали 12 ноября после того, как медицинское обследование выявило проблемы с сердцем.

Оскара выписали из больницы в воскресенье — спустя четыре дня. Его пребывание в стационаре было связано с кардиологическими осложнениями, возникшими после прохождения обследования, уточнил ФК. Комплексное медицинское обследование подтвердило, что у игрока произошел эпизод вазовагального обморока.

В течение всего периода госпитализации его состояние оставалось стабильным, и сам футболист чувствовал себя хорошо. В настоящее время спортсмен будет следовать предписанному врачами режиму отдыха в ближайшие дни, уточнили в клубе.

Оскару 34 года, а в декабре 2024-го он присоединился к команде «Сан-Паулу». В составе «Челси», он дважды становился чемпионом Англии. За национальную сборную Бразилии Оскар провел 48 игр, забив 12 голов.

Ранее 17-летний футболист молодежной команды «Иермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, был дисквалифицирован на 99 лет. Игрок, чье имя держат в секрете, избил соперника в раздевалке.