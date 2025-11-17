Артисты из Китая и Южной Кореи выступят на главной сцене «Фандом Феста»

В Москве на главной сцене «Фандом Феста» выступят артисты из Китая и Южной Кореи. Фестиваль от «ВКонтакте» пройдет с 22 по 23 ноября 2025 года на площадке Main Stage. Основные мероприятия проведут не только на главной сцене, но и в лектории, зоне «Экспо» и локации для автограф-сессий.

В первый день фестиваля зрители послушают группу DKB из Южной Кореи и китайских музыкантов-блогеров WEIYI и Син Кайчжэн. Кроме того, на фестивале выступит бойз-бэнд из Казахстана NOMADS и российские знаменитости, в том числе участники шоу «Импровизаторы».

Во второй день на главную сцену выйдет балладный рок-исполнитель Дима Пермяков. Свои номера представят южнокорейские группы The Last Live и EVERGLOW — хедлайнеры фестиваля.

Ранее стало известно, что на главной сцене «Фандом Феста» проведут Q&A-сессию с художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» Blue Canna из Южной Кореи. Участников также ждет встреча с актерами фильма «Левша» Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым.