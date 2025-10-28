Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:12

«Фандом Фест» представил программу главной сцены

Участники «Фандом Феста» от «ВКонтакте» Участники «Фандом Феста» от «ВКонтакте» Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

На главной сцене «Фандом Феста» от «ВКонтакте» проведут Q& A-сессию с художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» Blue Canna из Южной Кореи. Кроме того, участников ждет встреча с актерами фильма «Левша» Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым.

Автор комиксов Blue Canna пообщается с поклонниками ее творчества и ответит на их вопросы. Фан-встречу проведет редакция Mainstream.Geeks издательства АСТ. Актеры Колокольников и Федотов в свою очередь покажут эксклюзивные материалы из «Левши» и расскажут о съемках приключенческого фильма.

Помимо этого, на главной сцене состоится документальный показ «Бдыщ: сериал о комиксах в России». Проект представят «VK Видео» совместно с продакшеном Stereotactic.

А в зоне лектория гостей ждет презентация игры «Земский собор» от студии Cyberia Nova и серия публичных дискуссий с ведущими экспертами индустрии. Участники обсудят будущее жанра MMORPG, применение нейросетей в разработке гейм-проектов и другое.

«Фандом Фест» пройдет с 22 по 23 ноября в Москве. Ведущими на главной сцене станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM.

фестивали
Москва
художники
актеры
