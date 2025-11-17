В Германии заговорили о восстановлении отношений с Россией Немецкий политик Нимайер заявил о необходимости нормализации отношений с Россией

Российско-германские отношения могут быть нормализованы после окончания СВО, и ключевым элементом для этого сотрудничества станет восстановление проекта «Северный поток — 2», заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. На полях симпозиума «БРИКС — Европа» он также сообщил, что Берлину следует задуматься над вопросом выгодного обеспечения себя энергоресурсами.

Политик подчеркнул, что Москва была надежным поставщиком на протяжении десятилетий, тогда как закупки топлива у США и Катара являются крайне дорогостоящими для ФРГ. Нимайер резюмировал, что в настоящее время немецкая экономика переживает кризис, он видит только один оптимальный выход из ситуации.

И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом, — резюмировал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия готова поддерживать рабочие контакты с представителями «здравомыслящих политических сил» гражданского общества Германии. В ведомстве подчеркнули, что современные германские претензии на лидерство и возрождение духа «прусского милитаризма» вызывают серьезную озабоченность.