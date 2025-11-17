Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:16

В Германии заговорили о восстановлении отношений с Россией

Немецкий политик Нимайер заявил о необходимости нормализации отношений с Россией

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российско-германские отношения могут быть нормализованы после окончания СВО, и ключевым элементом для этого сотрудничества станет восстановление проекта «Северный поток — 2», заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. На полях симпозиума «БРИКС — Европа» он также сообщил, что Берлину следует задуматься над вопросом выгодного обеспечения себя энергоресурсами.

Политик подчеркнул, что Москва была надежным поставщиком на протяжении десятилетий, тогда как закупки топлива у США и Катара являются крайне дорогостоящими для ФРГ. Нимайер резюмировал, что в настоящее время немецкая экономика переживает кризис, он видит только один оптимальный выход из ситуации.

И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом, — резюмировал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия готова поддерживать рабочие контакты с представителями «здравомыслящих политических сил» гражданского общества Германии. В ведомстве подчеркнули, что современные германские претензии на лидерство и возрождение духа «прусского милитаризма» вызывают серьезную озабоченность.

Северный поток
Германия
ФРГ
Россия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка отправили в колонию по террористической статье
Водители пожаловались на дефект автомобиля Lada Vesta
Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео
Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.