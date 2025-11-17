Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:09

В Бразилии предупредили США о «новом Вьетнаме»

Офицер Фариназу: операция США в Венесуэле грозит «новым Вьетнамом»

Фото: Kendall Torres Cortаs/dpa/Global Look Press
Сил США, сосредоточенных в Карибском море, хватило бы для вторжения в Венесуэлу, однако удержать контроль над страной было бы крайне проблематично, заявил в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу. По его словам, действия Вашингтона могут привести к «новому Вьетнаму».

Считаю ли я возможным американское вторжение? Да. Получилось бы у них там закрепиться? Очень сомнительно. Это могло бы стать «новым Вьетнамом», — предположил эксперт.

Офицер пояснил, что Венесуэла представляет собой обширное государство с многомиллионным населением, а Каракас опирается на разветвленное ополчение и достаточно оснащенные регулярные войска.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с Каракасом. По словам главы Белого дома, их инициатором стала Венесуэла.

До этого источник в Министерстве иностранных дел Ирана рассказал, что Венесуэла на фоне угроз со стороны США не просила Тегеран о военной помощи. Однако, по его словам, государство просило политического содействия.

