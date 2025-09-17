Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 21:48

Поляк избил гражданина Румынии в ТЦ, перепутав его с украинцем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В польском Вроцлаве предстанет перед судом 32-летний безработный, который совершил жестокое нападение на гражданина Румынии, перепутав его с украинцем, сообщает Wyborcza. Преступление произошло в торговом центре Wroclavia.

По версии прокуратуры, нападавший, увидев мужчину, достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в голову. Две пули попали в правое глазное яблоко и веко потерпевшего, третья — в лоб. После этого агрессор начал избивать жертву ногами и кулаками, крича о ненависти к украинцам и требуя, чтобы тот «уезжал домой на Украину».

После задержания обвиняемый частично признал вину, но отрицал расистский мотив. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Первое слушание по делу назначено на 24 сентября. Пострадавший до сих пор находится под наблюдением врачей.

Ранее американский рэпер DaBaby представил клип на композицию Save Me («Спаси меня»), созданную в память об убитой в США украинке Ирине Заруцкой. В видео воссоздана трагическая сцена нападения в метро, однако финал был изменен: в нем рука преступника с ножом останавливается, символизируя предотвращение трагедии.

Польша
украина
нападения
криминал
