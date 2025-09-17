Популярный музыкант выпустил клип и песню в память об убитой в США украинке

Американский рэпер DaBaby представил клип на композицию Save Me («Спаси меня»), созданную в память об убитой в США украинке Ирине Заруцкой, ролик опубликован на YouTube. В видео воссоздана трагическая сцена нападения в метро, однако финал был изменен: в нем рука преступника с ножом останавливается, символизируя предотвращение трагедии.

Особое внимание рэпер уделил поддержке семьи погибшей. В клипе размещена ссылка на сбор средств, куда уже было перечислено более $430 тысяч (более 35 млн рублей).

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский не дал отцу Заруцкой проститься с дочерью. Как уточнил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, мужчину не выпустили на похороны за границу.

Трагедия произошла 22 августа, когда американец Декарлос Браун напал на украинку в вагоне метро, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Полиция задержала его вскоре после совершения преступления. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации, обвинив в бездействии городские власти из числа демократов.