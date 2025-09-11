Празднование Дня города в Москве
Зеленский не дал отцу убитой в США украинки проститься с ней

Дмитрук: Зеленский не выпустил отца убитой в США Заруцкой на ее похороны

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский не дал отцу украинки Ирины Заруцкой, убитой в американском метро, проститься с дочерью, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его словам, мужчину не выпустили на похороны за границу.

Зеленский не выпустил за границу отца убитой Ирины Заруцкой на ее похороны, — написал Дмитрук.

Инцидент произошел 22 августа, когда американец Декарлос Браун напал на Заруцкую в вагоне метро, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Преступник был задержан полицией вскоре после совершения преступления.

После этого предприниматель Илон Маск обвинил американские СМИ в вопиющем расизме по отношению к белым из-за освещения истории с убитой в США украинкой Ириной Заруцкой. По его словам, ряд телеканалов замалчивал информацию об этом преступлении из-за поддержки демократов.

Позже обвиняемый Декарлос Браун заявил сестре, что его действия «контролировало правительство», а жертва «читала его мысли». Мужчина утверждает, что в его мозг внедрили «материалы», из-за которых он совершил преступление.

