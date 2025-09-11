Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:52

Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»

Убийца украинки в США Декарлос объяснил преступление контролем правительства

Фото: Zuma/TASS

Обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой в американском поезде 34-летний Браун Декарлос заявил сестре, что его действия «контролировало правительство», а жертва «читала его мысли», сообщает Daily Mail. Мужчина утверждает, что в его мозг внедрили «материалы», из-за которых он совершил преступление.

Я порезал руку, когда ударил ее ножом. Я даже не знаю эту женщину. Я ни слова ей не сказал. Это страшно, правда? Почему кто-то может ударить ножом другого человека без причины? Они просто набросились на нее, вот и все. Кто бы ни работал с материалами, они напали на нее. Вот и все. Теперь они действительно должны расследовать, чему подвергалось мое тело. <…> Теперь они должны провести расследование, чтобы выяснить, кто был мотивом того, что произошло, — сказал Декарлос.

Мужчина добавил, что ехал в больницу. Он хотел рассказать врачам, что пытается избавиться от некоего материала, «чтобы перестать сходить с ума».

Сестра обвиняемого утверждает, что за последние несколько лет он неоднократно пытался лечь в больницу, так как его психическое здоровье критически ухудшилось, но врачи выписывали его через сутки. Женщина уверена, что «он вообще не должен был оказаться на улице». Следствие официально не подтверждало наличие психических заболеваний у мужчины.

Миллиардер Илон Маск ранее осудил американские СМИ за освещение убийства украинки. По его мнению, телеканалы стараются не обращать внимания на преступления из-за расовой принадлежности убийцы, что свидетельствует о белом расизме в СМИ США.

убийства
США
шизофрения
убийцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина убил знакомого и ушел на СВО
Леопард преодолел 300 км до родных мест в Приморье
Захарова назвала передачу, которая вдохновляла ее в 90-е
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.