Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»

Обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой в американском поезде 34-летний Браун Декарлос заявил сестре, что его действия «контролировало правительство», а жертва «читала его мысли», сообщает Daily Mail. Мужчина утверждает, что в его мозг внедрили «материалы», из-за которых он совершил преступление.

Я порезал руку, когда ударил ее ножом. Я даже не знаю эту женщину. Я ни слова ей не сказал. Это страшно, правда? Почему кто-то может ударить ножом другого человека без причины? Они просто набросились на нее, вот и все. Кто бы ни работал с материалами, они напали на нее. Вот и все. Теперь они действительно должны расследовать, чему подвергалось мое тело. <…> Теперь они должны провести расследование, чтобы выяснить, кто был мотивом того, что произошло, — сказал Декарлос.

Мужчина добавил, что ехал в больницу. Он хотел рассказать врачам, что пытается избавиться от некоего материала, «чтобы перестать сходить с ума».

Сестра обвиняемого утверждает, что за последние несколько лет он неоднократно пытался лечь в больницу, так как его психическое здоровье критически ухудшилось, но врачи выписывали его через сутки. Женщина уверена, что «он вообще не должен был оказаться на улице». Следствие официально не подтверждало наличие психических заболеваний у мужчины.

Миллиардер Илон Маск ранее осудил американские СМИ за освещение убийства украинки. По его мнению, телеканалы стараются не обращать внимания на преступления из-за расовой принадлежности убийцы, что свидетельствует о белом расизме в СМИ США.