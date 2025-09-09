Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой

Маск назвал вопиющим расизмом освещение в СМИ истории с убитой в США украинкой

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил американские СМИ в вопиющем расизме по отношению к белым из-за освещения истории с убитой в США украинкой Ириной Заруцкой. По его словам, ряд телеканалов также замалчивали информацию об этом преступлении из-за поддержки демократов. При этом канал CNN раскритиковал соцсеть X за расистские комментарии против подозреваемого в убийстве темнокожего американца.

Вопиющий расизм по отношению к белым на CNN, — написал Маск.

Инцидент произошел 22 августа, когда американец Декарлос Браун напал на Заруцкую в вагоне метро, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Преступник был задержан полицией вскоре после совершения преступления.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия ответственна за смерть украинской беженки. Он связал преступление с мягкой политикой оппонентов в отношении опасных рецидивистов.

При этом в стране был инициирован сбор денег на юридическую защиту Брауна. Кампания проводилась на платформе GoFundMe, где организаторы пытались представить преступника жертвой обстоятельств, однако после волны возмущения в соцсетях платформа удалила страницы сбора средств.

