09 сентября 2025 в 05:02

Американцы начали сбор средств для убийцы украинской беженки

NYP: в США инициировали сбор денег на адвоката для убийцы украинки Заруцкой

В Соединенных Штатах был инициирован сбор денег на юридическую защиту Декарлоса Брауна, обвиняемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. Кампания проводилась на платформе GoFundMe, где организаторы пытались представить преступника жертвой обстоятельств, однако после волны возмущения в соцсетях платформа удалила страницы сбора средств, сообщает New York Post.

Профессиональный преступник Декарлос Браун является такой же жертвой, как и убитая им 23-летняя беженка с Украины Ирина Заруцкая, — указывали защитники убийцы.

Они заявляли, что судебная система и службы психического здоровья Северной Каролины не оказали Брауну необходимой помощи. Сбор средств якобы помогает бороться с расизмом и предвзятостью.

Инцидент произошел 22 августа, когда Браун напал на Заруцкую в вагоне метро, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Преступник был задержан полицией вскоре после совершения преступления.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия США ответственна за смерть украинской беженки. Он связал преступление с мягкой политикой оппонентов в отношении опасных рецидивистов.

