Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки

Декарлосу Брауну, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, нужно вынести смертный приговор, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Политик назвал нападение жестоким и подчеркнул, что другого наказания быть не может.

Над зверем, который так жестоко убил красивую молодую девушку с Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, следует провести «быстрый» суд и вынести только смертный приговор. Другого варианта быть не может, — написал глава Белого дома.

Браун напал с ножом на 23-летнюю Заруцкую 22 августа в поезде. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Обвиняемый уже имел 14 арестов, но освобождался под залог.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди заявила о намерении добиваться максимально строгого наказания для убийцы Заруцкой, назвав преступление следствием «мягкой политики» властей к криминальным элементам. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

В то же время в США пытались организовать сбор средств на защиту Брауна через платформу GoFundMe, представляя его «жертвой обстоятельств». После волны критики в соцсетях кампанию удалили. По мнению инициаторов кампании, Браун не получил должной психиатрической помощи.