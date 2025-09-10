Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 17:58

Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки

Трамп: убийцу украинской беженки нужно казнить

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Декарлосу Брауну, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, нужно вынести смертный приговор, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Политик назвал нападение жестоким и подчеркнул, что другого наказания быть не может.

Над зверем, который так жестоко убил красивую молодую девушку с Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, следует провести «быстрый» суд и вынести только смертный приговор. Другого варианта быть не может, — написал глава Белого дома.

Браун напал с ножом на 23-летнюю Заруцкую 22 августа в поезде. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Обвиняемый уже имел 14 арестов, но освобождался под залог.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди заявила о намерении добиваться максимально строгого наказания для убийцы Заруцкой, назвав преступление следствием «мягкой политики» властей к криминальным элементам. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

В то же время в США пытались организовать сбор средств на защиту Брауна через платформу GoFundMe, представляя его «жертвой обстоятельств». После волны критики в соцсетях кампанию удалили. По мнению инициаторов кампании, Браун не получил должной психиатрической помощи.

