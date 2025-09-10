Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:03

В генпрокуратуре США потребовали максимальный срок для убийцы украинки

AP: генпрокурор США Бонди требует строгого наказания для убийцы Заруцкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генпрокурор США Пэм Бонди будет добиваться строгого наказания для убийцы украинки Ирины Заруцкой, сообщило агентство Associated Press. По ее мнению, это преступление стало следствием «мягкой политики» властей по отношению к криминальным элементам. Бонди отметила, что подозреваемому в убийстве уже предъявили обвинение.

Мы будем добиваться максимально строгого наказания за этот акт насилия, — сказала Бонди.

Ранее сообщалось, что отец Заруцкой, погибшей в результате нападения в поезде в США, не смог присутствовать на ее похоронах в Северной Каролине. Все дело в действующем на Украине запрете на выезд за границу.

До этого миллиардер Илон Маск осудил американские СМИ за освещение убийства украинки. На девушку в вагоне метро напал афроамериканец Декарлос Браун. По мнению Маска, телеканалы стараются не обращать внимания на преступления из-за расовой принадлежности убийцы, что свидетельствует о белом расизме в средствах массовой информации. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия ответственна за смерть украинской беженки.

США
расследования
убийства
украинки
