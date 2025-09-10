В генпрокуратуре США потребовали максимальный срок для убийцы украинки

Генпрокурор США Пэм Бонди будет добиваться строгого наказания для убийцы украинки Ирины Заруцкой, сообщило агентство Associated Press. По ее мнению, это преступление стало следствием «мягкой политики» властей по отношению к криминальным элементам. Бонди отметила, что подозреваемому в убийстве уже предъявили обвинение.

Мы будем добиваться максимально строгого наказания за этот акт насилия, — сказала Бонди.

Ранее сообщалось, что отец Заруцкой, погибшей в результате нападения в поезде в США, не смог присутствовать на ее похоронах в Северной Каролине. Все дело в действующем на Украине запрете на выезд за границу.

До этого миллиардер Илон Маск осудил американские СМИ за освещение убийства украинки. На девушку в вагоне метро напал афроамериканец Декарлос Браун. По мнению Маска, телеканалы стараются не обращать внимания на преступления из-за расовой принадлежности убийцы, что свидетельствует о белом расизме в средствах массовой информации. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия ответственна за смерть украинской беженки.