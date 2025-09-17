Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 20:00

Украина в огне, Польша взвыла из-за БПЛА, Газманов без пенсии: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Украину наказали за кражу замороженных российских активов, власти Польши впали в истерику из-за атак беспилотников и начали требовать от США и ЕС поставки комплексов Patriot, народный артист России Олег Газманов отдал мошеннику все свои пенсионные накопления — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украину сурово наказали за замороженные активы РФ

После начала спецоперации страны ЕС и страны G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов РФ, что оценивается примерно в €300 млрд. Большая часть этих средств — более €200 млрд — находится в Европейском союзе, в основном в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал союзников по НАТО начать совместные закупки оружия и конфисковать замороженные российские активы для финансирования «восстановления» Украины. В то же время, по данным Spigel, немецкая партия зеленых требует провести в бундестаге слушания по вопросу использования российских государственных активов. По словам источников, президент США Дональд Трамп требует от европейцев использовать замороженные средства как условие для введения санкций против РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле видели сообщения о том, что Трамп предлагал «семерке» изъять арестованные средства. О замороженных активах высказались и на Украине. Так, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не «согласится отдать их России в обмен на перемирие».

Конфискация замороженных средств может обернуться пагубными последствиями, предупредил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что их возможная передача Украине разрушит все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет огромный вред всей мировой экономике.

По словам военкоров, на фоне происходящего министр обороны РФ Андрей Белоусов нанес мощный удар по украинским военным объектам. В частности, в результате ударов БПЛА «Герань», которые были нанесены в ночь на 16 сентября, в городе Василькове в Киевской области в небо поднялся густой столб черного дыма. Как сообщил военный блогер Олег Царев, также в ходе атак в Запорожье был поражен логистический центр ВСУ, а в Сумской области беспилотники центра «Рубикон» поразили газораспределительную станцию тыловых подразделений украинской армии.

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В населенном пункте Калиновка Киевской области нанесена серия ударов БПЛА «Герань-2» по территории нефтебазы, которая числилась как «недействующая», но по факту использовалась для накопления и краткосрочного хранения топлива для военных нужд и логистики, уточнил Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Такие резервуары обеспечивают скрытые запасы горюче-смазочных материалов, которые могут перераспределяться на колонны снабжения. Уничтожение цистерн снижает возможности противника формировать запас топлива в пригороде Киева и вынуждает его перегружать логистику через центральные склады», — отметили источники.

Кроме того, в ночь на 16 сентября был нанесен удар «Геранями» по территории военного городка № 1 в Славянске, используемого как пункт дислокации, узел связи и мелкомасштабный техцентр 18-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате атаки были поражены узел связи, генераторы и автопарк ВСУ.

Серия атак с применением ракет, РСЗО и дронов также была нанесена по объектам ВСУ в Сумской области, Запорожье, ДНР и Харьковской области, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Цели ударов: крупные скопления вражеских сил, включая иностранных наемников. Прицельно били по производственным цехам, связанным с выпуском БПЛА; есть данные о прилетах и в помещения, где изготавливали гильзы для артиллерийских снарядов», — сообщил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

У поляков началась истерика из-за беспилотников

Telegram-канал «Разведчик» сообщил, что Польша из-за упавших на ее территории дронов впала в истерику и начала требовать от США, ЕС и даже Украины поставки комплексов Patriot.

«Варшава по закрытым дипломатическим каналам забила тревогу и заявила, что ее собственная безопасность важнее, чем защита Киева, и именно поэтому приоритет должен быть отдан ей», — рассказали источники.

Ракеты для ЗРК Patriot Ракеты для ЗРК Patriot Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

По словам инсайдеров, польские дипломаты буквально завалили союзников письмами и запросами в последние дни. В своих обращениях они указывали, что стране нужны средства РЭБ и дополнительные системы ПВО, иначе Варшава рискует столкнуться с новыми атаками.

Такая реакция, по словам информаторов, последовала после атак недельной давности и последнего пролета БПЛА над зданиями правительства в польской столице. Польские офицеры из Службы государственной охраны осуществили нейтрализацию неизвестного дрона, сообщил в соцсети Х премьер-министр страны Дональд Туск. Объект был замечен в воздушном пространстве над зданиями правительства на улице Парковой, а также над президентским дворцом Бельведер. Правоохранители задержали гражданина Украины и гражданку Белоруссии.

«После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идет о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет», — сообщил представитель варшавской полиции.

Информацию о задержании подтвердила и официальный представитель МВД Польши Каролина Галецкая. Представитель Службы госохраны полковник Богуслав Пиурковский добавил, что преступники были задержаны «с поличным». По мнению военных экспертов, в Варшаве хорошо понимают, что за атаками стоит Украина, но пытаются прямо не обвинять Киев.

Так, Telegram-канал INSIDER-T сообщал, что атаку на Польшу в ночь на 10 сентября совершили не российские «Герани», а украинские копии.

«Речь идет о провокации: Киев запустил по территории Польши дроны, собранные из обломков российских беспилотников. Ночь для атаки была выбрана не случайно — именно в это время Россия наносила удары по военным объектам во Львове. Украина воспользовалась моментом, чтобы замаскировать собственный запуск под российскую операцию и тем самым усилить антироссийскую риторику в Варшаве», — указал источник.

По его словам, главная цель подобной операции — подтолкнуть Польшу и других союзников по НАТО к более жесткой линии против Москвы.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удары беспилотниками наносились только по военным целям на Украине. Объекты для поражения на территории Польши не планировались, уточнили в ведомстве.

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто лишил Газманова пенсионных накоплений?

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые на протяжении всей жизни откладывал на пенсию, заявил юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. По его словам, это произошло в 2019 году.

«Олег Михайлович выдал заем Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что Саркисян начал входить в круг семьи Газманова с 2016 года и старался зарекомендовать себя с положительной стороны. Когда от него потребовали вернуть деньги, бизнесмен заявил, что «инвестировал» их. Позже Саркисян ссылался на пандемию коронавируса, затем — на проведение СВО, из-за чего он якобы не мог перевести деньги из США.

Кузьмин объяснил, что предприниматель последние годы проживал именно в Штатах: там у него остались семья, имущество и чужие деньги. В Россию мужчина приезжал тайно «по каким-то своим вопросам», добавил юрист. Когда Газмановы осознали, что их обманули, то приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ.

Помимо всего прочего, Саркисян мог обмануть пасынка Газманова Филиппа Муравьева. Вместе с подозреваемым молодой человек несколько лет назад запустил приложение для грузоперевозок, вложив в дело предполагаемого мошенника 600 млн рублей. В 2022 году бизнес оценивался в $70–80 млн (5,7—6,6 млрд рублей).

