Аналитик объяснил, почему штрафы за экологию могут ввести не для всех

Некоторые компании могут не начать штрафовать за экологию в ближайшее время, так как у них просто нет денег на модернизацию оборудования, чтобы оно соответствовало стандартам, считает промышленный эксперт аналитик Максим Худалов. В разговоре с НСН он подчеркнул, что было бы неплохо ввести дополнительный льготный период для таких предприятий.

Многие предприятия просто физически не могут найти средства для модернизации своего оборудования. Нужен дополнительный льготный период для компаний, потребуется три-четыре года. <…> Для определенных предприятий и отраслей мы увидим локальные послабления, — заявил он.

Ранее правительство России разрешило регионам увеличить плату за накопление мусора и негативное воздействие на окружающую среду на 4,2%. Власти хотят подтолкнуть региональных операторов активнее утилизировать мусор, в том числе путем производства искусственных грунтов.