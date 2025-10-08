Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен

В условиях глобальных экономических вызовов развитие, а иногда даже и сохранение компании зависит от ее лидера. Эксперт по эффективному управлению командами и глобальной трансформации бизнеса, член международной ассоциации ADPlist и автор методического пособия Talent Driven Agile Антон Артюхов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, зачем лидеру «цифровое мышление» и как руководитель команды может помочь сотрудникам расти, сохраняя командное мышление и повышая эффективность бизнеса.

— Антон, вы уже больше 10 лет помогаете бизнесу выстраивать эффективные команды. Какие новые задачи сейчас появились у лидеров?

— Сейчас лидер может играть в команде одну из трех ролей. Он может быть «садовником», то есть помогать участникам команды расти и подбирать для каждого наиболее подходящие задачи, условия. Второй вариант — лидер — архитектор систем, когда идет выбор методов управления, например стандартизация или эксперименты. Третья роль связана с развитием ИИ, когда лидер формирует для всех участников команды наиболее подходящие сценарии работы с различными ассистентами и сервисами.

— Исходя из вашего разностороннего опыта — от применения Kanban до участия в разработке AI-платформы Neuroiam, что вы считаете ключевым для развития «цифрового мышления» лидера? Какие есть для этого инструменты?

— Для меня цифровизация — это прежде всего про людей, а не про технологии. Задача лидера — превращать инструменты, которые дают современные технологии, в конкретные практики и решения. Важно выстроить ритуалы принятия решений на основе данных: пользоваться деревом метрик, аналитикой, отчетами. Большое количество данных открывает поле для экспериментов — можно строить гипотезы, тестировать и улучшать процессы. Среди обязательных инструментов я бы выделил ИИ-пилотов и библиотеку промтов для типовых задач. Главное — чтобы лидер не просто знал об этих инструментах, но и лично понимал, как они работают и какую ценность дают.

— Ваша авторская методика основана на раскрытии талантов сотрудников. Как действовать руководителю, желающему развивать потенциал специалистов?

— Эффективная команда строится на понимании особенностей каждого участника — его мотивации, сильных сторон и того, как они влияют на общий результат. Руководителю важно знать, к какому социотипу относится сотрудник, что его вдохновляет, какие у него отношения с коллегами. Важно замечать признаки выгорания или тревожности — и не игнорировать их. Если человек выгорел, с этим нужно работать: помочь найти новые смыслы и мотивацию. Такой подход — часть гуманистической экономики. Он позволяет сохранить компетентных специалистов и избежать потерь из-за текучки. Моя задача — вернуть фокус на человека. Не подбирать человека под задачу, а подбирать задачи под его сильные качества. Это можно определить через тесты, беседы и наблюдения в первые недели совместной работы. Когда лидер понимает, кто в чем силен, собрать эффективную команду становится просто — как выбрать спелые яблоки на рынке.

— У Вас богатый опыт работы с крупными компаниями. Какой из своих кейсов Вы считаете «живым» подтверждением эффективности, разработанной Вами методики?

— Самый свежий пример — архитектурное бюро, где команда работала исправно, но без огонька, а лидер хотел масштабных проектов. Мы не просто наладили процессы, а пересобрали команду, поставив людей на роли, соответствующие их сильным сторонам. Результат — прозрачность, энергия и поток инициатив от сотрудников. Это подтверждает: правильные люди на своих местах творят чудеса.

— Какие навыки, по вашим ощущениям, станут ключевыми для лидера через пять — семь лет?

— В ближайшие годы изменятся приоритеты. Сейчас акцент сделан на технологиях — отчетах, аналитике, прогнозах. Но игнорирование личности сотрудника несет серьезные риски снижения эффективности. Поэтому лидер будущего — это тот, кто умеет соединять технологии с человеческим потенциалом. Один из ключевых навыков — умение выстраивать коллаборацию человека с ИИ. Даже самые открытые к инновациям сотрудники иногда испытывают сопротивление новому — и это нормально. Задача лидера — помочь пройти этот этап. Ведь именно смелость браться за новое двигает вперед и компанию, и общество.

Автор материала — Стрельникова Елизавета