08 октября 2025 в 13:12

Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров

Профессор Сафонов: перерасчет пенсий повлечет многомиллиардные расходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реализация законопроекта о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров потребует значительных бюджетных затрат, заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов в беседе с ТАСС. По его оценке, общий объем расходов на эти цели может составить сотни миллиардов рублей.

Так специалист прокомментировал сообщения, что депутаты от «Справедливой России — за правду» выступили с инициативой провести перерасчет за весь период приостановки индексации. Данное предложение охватывает временной интервал с начала 2016-го по конец 2024 года.

Данное предложение безусловно направлено на повышение пенсий работающим пенсионерам. Однако это повлияет на финансовое положение Социального фонда, в бюджете которого такие расходы не предусмотрены. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, — сказал Сафонов.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в 2026 году размер индексации страховых пенсий будет повышен, если уровень инфляции за 2025 год превысит 7,6%. Он отметил, что страховые пенсии граждан РФ в 2025 году были увеличены на величину фактической инфляции 2024 года.

Россия
пенсии
индексации
бюджет
