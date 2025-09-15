Песков пообещал не оставить без реакции конфискацию активов России в ЕС

Россия ответит Западу в случае конфискации ее зарубежных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва готова принять юридические меры, чтобы отстоять право на собственность, подчеркнул представитель Кремля ТАСС на брифинге.

Мы видели эти сообщения, мы знаем, что действительно есть лагерь, который выступает за изъятие этих активов, их экспроприацию. <...> Бесследно подобные шаги оставлены не будут, — сообщил Песков.

Ранее журналисты подсчитали, что изъятие замороженных активов России может обойтись Западу в $285 млрд. Отмечается, что на данный момент страны G7 и ЕС используют схему по изъятию доходов от замороженных активов РФ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также подчеркивала, что Европейская комиссия не планирует конфисковывать замороженные активы России. При этом еврочиновники намерены использовать их для предоставления кредитов Украине.

Кроме того, Великобританию уличили в отправке Украине кредитов из конфискованных активов РФ. Речь идет о сумме в $3 млрд (254 млрд рублей) из полученных от средств доходов. В общей сложности Киеву переведено свыше 2 млрд фунтов стерлингов.