Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:59

Песков пообещал не оставить без реакции конфискацию активов России в ЕС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия ответит Западу в случае конфискации ее зарубежных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва готова принять юридические меры, чтобы отстоять право на собственность, подчеркнул представитель Кремля ТАСС на брифинге.

Мы видели эти сообщения, мы знаем, что действительно есть лагерь, который выступает за изъятие этих активов, их экспроприацию. <...> Бесследно подобные шаги оставлены не будут, — сообщил Песков.

Ранее журналисты подсчитали, что изъятие замороженных активов России может обойтись Западу в $285 млрд. Отмечается, что на данный момент страны G7 и ЕС используют схему по изъятию доходов от замороженных активов РФ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также подчеркивала, что Европейская комиссия не планирует конфисковывать замороженные активы России. При этом еврочиновники намерены использовать их для предоставления кредитов Украине.

Кроме того, Великобританию уличили в отправке Украине кредитов из конфискованных активов РФ. Речь идет о сумме в $3 млрд (254 млрд рублей) из полученных от средств доходов. В общей сложности Киеву переведено свыше 2 млрд фунтов стерлингов.

Дмитрий Песков
Россия
активы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.