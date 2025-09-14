Стало известно, сколько потеряет Запад на конфискации активов России РИА Новости: Запад может потерять $285 млрд на конфискации активов России

Изъятие замороженных активов России может обойтись Западу в $285 млрд, подсчитали в РИА Новости. В исследовании журналисты использовали данные стран о прямых инвестициях в экономику РФ.

Отмечается, что сейчас страны G7 и ЕС используют схему по изъятию доходов от замороженных активов РФ. Это позволяет финансировать кредит для Киева в размере $50 млрд. Журналисты напомнили, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала сформировать еще один «репарационный кредит» для финансирования Украины.

По данным аналитиков, при этом часть западных политиков требует напрямую изъять активы России в пользу Киева. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что в случае реализации инициативы будут приняты зеркальные меры.

Ранее Великобританию уличили в отправке Украине кредитов из конфискованных активов РФ. Речь идет о сумме в $3 млрд (254 млрд рублей) из доходов. В общей сложности Киеву переведено свыше 2 млрд фунтов стерлингов. Как уточнили журналисты, данные кредиты переданы Украине для стабилизации экономики и пополнения государственного бюджета.