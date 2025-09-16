Удары по Украине сегодня, 16 сентября: налет на нефтебазу, результаты атак

Вооруженные силы России сегодня ночью, 16 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 16 сентября

Российские военные в ночь на 16 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Запорожье, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории ДНР, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Запорожье поражен логистический центр: уничтожена стоянка грузовиков. Взрывы прогремели в Киеве и области. В Василькове до сих пор в небо поднимается густой столб черного дыма после ударов „Гераней“. Поражение газораспределительной станции тыловых подразделений ВСУ в Сумской области беспилотниками центра „Рубикон“. Также „Герани“ били по целям в прифронтовых регионах: в Днепропетровской, Харьковской областях и части ДНР», — уточнил он.

В населенном пункте Калиновка Киевской области в ночь на 16 сентября нанесена серия ударов 14 БПЛА «Герань-2» по промзоне, в частности был налет на нефтебазу, отметил Telegram-канал «Донбасский партизан». По его данным, в результате атаки зафиксированы пожары, была уничтожена техника ВСУ и повреждены резервуары.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Нефтебаза, хоть и числилась как недействующая, по факту использовалась для накопления и краткосрочного хранения топлива для нужд военных и логистики. Такие резервуары обеспечивают скрытые запасы горюче-смазочных материалов, которые могут перераспределяться на колонны снабжения. Уничтожение цистерн снижает возможности противника формировать запас топлива в пригороде Киева и вынуждает его перегружать логистику через центральные склады. Уничтожение грузовиков также бьет по снабжению: это подвоз как стройматериалов для фортификаций, так и технического имущества», — пишет источник.

Также российскими военными, по информации «Донбасского партизана», нанесены удары БПЛА «Герань-2» по территории военного городка № 1, используемого как пункт дислокации, узел связи и мелкомасштабный техцентр 18-й бригады Национальной гвардии Украины.

«Узел связи и генераторы — убиты. Без замены генераторов и маршрутизаторов оперативная сеть бригады значительно осложняется на 24–72+ часа. Логистика и ремонт — подрезаны. Выведение из строя материально-технического обеспечения и зарядных станций снижает скорость восстановления техники и мобильность», — сообщили результаты атаки военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ледяные ливни и холод до −3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смена позиции по СВО и возвращение в «Универ»: как живет актер Арарат Кещян

Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов