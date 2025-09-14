Бизнес-партнер обманул пасынка Газманова на миллионы рублей

Пасынка исполнителя Олега Газманова Филиппа мог обмануть бизнес-партнер Геворк Саркисян, передает StarHit. Отмечается, что предприниматель вложил в дело предполагаемого мошенника 600 млн рублей.

По данным журналистов, сейчас Саркисян проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с подозреваемым Филипп несколько лет назад запустил приложение для грузоперевозок. Тогда пасынок Газманова, Саркисян и еще один партнер Артур Жажоян привлекли 600 млн рублей от фонда Fort Ross Ventures и инвесторов, уточнили в издании.

В 2022 году бизнес оценивался в $70–80 млн. На какую сумму был обманут Филипп, не уточняется. При этом бренд-менеджер Газманова Иван Ерхов сообщил, что в семье исполнителя нет никаких проблем.

У нас все хорошо, ведется работа, новый тренд от Олега Михайловича охватил всю страну. Про мошенников ничего не слышал, Олег Михайлович не делился, поэтому, уверен, что все в порядке. Думаю, что это слухи, — уточнил менеджер в беседе с журналистами.

Ранее отмечалось, что Олег Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.