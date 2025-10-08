Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:06

Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госдума утвердила отказ России от соглашения с США по утилизации плутония, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарии приняли решение о денонсации документа единогласно.

Отмечается, что соответствующий законопроект в ГД внес российский кабмин. Соглашение об утилизации плутония было достигнуто в 2000 году, в 2011 году его ратифицировании. Сделка предполагала, что каждая из сторон должна была ликвидировать 34 тонны оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Помимо отказа от основного соглашения, парламентариям предлагается денонсировать все сопутствующие протоколы. В том числе документы, в которых зафиксированы вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию более неприемлемо. По его словам, в сложившейся ситуации все свидетельствует о прекращении сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения.

Также стало известно, что создание ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом (ЗТЦ), позволит стране избавиться от захоронений радиоактивных отходов. Член общественного совета Росатома Альберт Васильев отметил, что система также позволит повторно использовать изотоп уран-238 из отработанного топлива АЭС.

