17 сентября 2025 в 22:50

«Не может быть хорошего будущего»: канцлер Германии обратился к евреям

Мерц: у ФРГ не может быть хорошего будущего без евреев

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким осуждением антисемитизма, маскирующегося под критику политики Израиля, передает агентство DPA. В своем заявлении он подчеркнул, что будущее ФРГ немыслимо без еврейской общины как неотъемлемой части немецкого общества.

Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего, — сказал Мерц, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

Канцлер уточнил, что четко отделяет нормальную критику Израиля от антисемитизма, добавив, что, хотя и сам критиковал израильское правительство, это не мешает Германии твердо поддерживать безопасность и право Израиля на существование как основу своей политики.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз для российских граждан. В посольстве ФРГ в Москве заявили, что новые правила начали действовать из-за повышенных рисков для безопасности Евросоюза. Там также отметили, что гражданам России без убедительных причин для поездки предстоит более тщательная процедура рассмотрения заявлений.

Израиль
Фридрих Мерц
ФРГ
евреи
